Inde: pourquoi l’enthousiasme démocratique ne diminue pas dans ce pays dirigé par les nationalistes hindous

Selon la tradition du 15 août en Inde, le Premier ministre Narendra Modi hissera le drapeau sur les remparts du Fort rouge à Delhi puis prononcera son discours à la nation de 1,3 milliard d’habitants. M. Modi est le visage de l’Inde nationaliste hindoue, en rupture avec le modèle laïque, multireligieux et multiculturel adopté à l’Indépendance. Quelle est l’ampleur de l’érosion démocratique ? L’éclairage du politologue belge Gilles Verniers, professeur assistant de science politique à l’université Ashoka et chercheur associé au Centre for policy research de New Delhi.

En quoi la démocratie indienne est-elle si particulière ?