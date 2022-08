Les livres d’influenceurs, ces succès qui dérangent

Elle pèse 6,2 millions d’abonnés sur Instagram et mène une vie parfaite sous tous les contours, si on s’en tient à ce qui filtre de ses publications récentes. Amoureuse, heureuse et heureuse maman de deux charmants bambins avec lesquels elle s’affiche tout aussi volontiers qu’avec son époux, Thibaut Garcia. La maternité, c’est d’ailleurs le sujet de son dernier et second livre, paru le 27 mai : Mes enfants ma bataille, dans lequel Jessica Thivenin, ex-candidate de l’émission de télé-réalité Les Marseillais, devenue influenceuse, relate son parcours « chaotique » pour devenir maman. « On ne nous prévient jamais de tous les problèmes qui vous attendent quand vous voulez avoir des enfants. Moi je vous en parle, et je vous dis tout, sans rien cacher, ou presque… », annonce le résumé du livre, passage dans l’envers du décor de la vie rêvée de la trentenaire. Sans fard.