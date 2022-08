Diables rouges: Axel Witsel repositionné en défense centrale, une roue de secours pour Roberto Martinez

Véritable casse-tête de Roberto Martinez depuis plusieurs mois, la défense des Diables risque de donner des sueurs froides au sélectionneur catalan avant la Coupe du monde. Vertonghen ne joue plus à Benfica, Boyata est poussé vers la sortie au Hertha Berlin, Denayer n’a toujours pas retrouvé de club depuis son départ de Lyon, Faes et Theate ont connu une première sortie en Ligue 1 compliquée… Bref, Martinez cherche des raisons de se réjouir. Et il pourrait en trouver une en Espagne. Et de Madrid plus précisément où Axel Witsel, arrivé cet été à l’Atlético après quatre saisons au Borussia Dortmund, a évolué, durant la préparation, au cœur de la défense centrale. Avec succès pour l’ancien médian du Standard, qu’on avait déjà vu occuper ce poste à quelques reprises en Bundesliga, pour dépanner.