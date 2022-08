Sinan Bolat optimiste pour Dries Mertens: «Il a tout pour se plaire à Galatasaray»

L’ancien gardien du Standard, qui a évolué pendant six mois dans le club turc, estime que Dries Mertens a fait le bon choix.

En 2014-15, Sinan Bolat a évolué durant six mois à Galatasaray, le plus grand club de son pays. Barré par l’icône uruguayenne Fernando Muslera (421 matches !), il n’y aura disputé que 11 rencontres, dont 9 de Coupe de Turquie et 1 de Ligue des champions, réussissant tout de même le doublé en Turquie. Il est donc bien placé pour juger le transfert récent de Dries Mertens sur les bords du Bosphore.