«Le Soir» vous emmène en balade: laissez-vous emporter par la Hulle

Ce jour-là, il y avait du vent. Un souffle doux, plein de soleil, de criquets et de sauterelles. De feuilles qui froufroutent et jouent avec la lumière. Dans l’enfilade de prairies, des centaines de bestioles sautillantes s’enivrent d’été. Et leurs cousines ailées se téléportent de campanule en centaurée ; de grande marguerite en succise des prés ; de berce commune « patte d’ours » en knautie des champs… Le vent fait ployer une houle de graminées et berce tout ce petit monde considéré d’un œil gourmand par une Pie-grièche écorcheur, perchée pile au sommet d’un arbre décapité.