Série d’été – Produits du terroir: Au Chenoy, on cultive l’âme des bulles wallonnes

On raconte que les Romains, entre les Ier et IVe siècles, avaient repéré des coteaux particulièrement propices à la vigne. Argileux à souhait, les sols offraient le drainage parfait. La vallée de la Marne ne se doutait pas qu’elle deviendrait un jour l’épicentre mondial de ce qui reste l’un des plus grands coups marketing de l’histoire : le Champagne. Invariablement corseté dans ses trois cépages fondateurs (Pinots noir et meunier, Chardonnay), il cultive jalousement son appellation comme on perpétue les mythes.