Les gouverneurs face aux catastrophes climatiques: «On ne sera jamais totalement prêt!»

La canicule, les feux et la sécheresse de l’été 2022 succèdent aux inondations de 2021. En première ligne pour gérer les conséquences des crises climatiques, humanitaires ou sanitaires, Gilles Mahieu (Brabant wallon) et Marie Muselle (faisant fonction à Namur) racontent un quotidien loin des clichés.

Cela n’a échappé à personne : la Belgique sue. La canicule de ce mois d’août vient ponctuer un été historiquement sec. Le pays est en alerte orange. On craint des pénuries d’eau en Flandre, une multiplication des feux liés à la chaleur au sud. Alors que presque tous les ministres sont en vacances, ce sont les gouverneurs (chargés entre autres de la tutelle sur les CPAS et les zones de police) qui sont au poste de surveillance et décident des mesures restrictives à prendre afin d’éviter au maximum de se retrouver dans une situation aussi catastrophique que nos voisins français. Liège a été la première province à agir, suivie rapidement par le Luxembourg, Namur et le Brabant wallon. « À trois virgules près, nos arrêtés sont les mêmes », explique Gilles Mahieu, gouverneur du Brabant wallon. «