De plus en plus de ménages peinent à régler leurs factures d’énergie

A Bruxelles, comme en Wallonie, les ménages sont de plus en plus nombreux à demander un plan d’apurement à leur fournisseur de gaz et d’électricité. Et ce n’est qu’un commencement…

Les ménages éprouvent de plus en plus de mal à régler leur facture d’énergie. On pouvait s’en douter, à la vue de l’envolée des tarifs.

Les régulateurs régionaux – Brugel à Bruxelles et la Cwape en Wallonie – s’en inquiétaient et ont voulu chiffrer le phénomène. Un indicateur existe : les plans d’apurement accordés par les fournisseurs. Les clients éprouvant des difficultés financières peuvent en effet demander un étalement du paiement de la facture de régularisation, sur six à douze mois.

Et les données, disponibles pour les quatre premiers mois de l’année, confirment les craintes des régulateurs.

Ainsi, dans la capitale, les demandes de plan d’apurement pour les factures de gaz et/ou d’électricité sont en forte hausse, en particulier pour les clients (résidentiels) ne bénéficiant pas du tarif social.