Visite guidée de l’hôtel des Diables rouges au Qatar (photos et vidéo)

Ils seront au beau milieu du désert et au centre du monde. Dans 100 jours, les Diables rouges prendront leur quartier d’automne pour la Coupe du monde au Qatar : un hôtel à une centaine de kilomètres de la capitale Doha, où se joueront la majorité des matchs… À l’autre bout d’un pays à dimension de confetti.

Le Hilton Salwa Beach nous a ouvert ses portes pour une visite. Mais attention, interdiction de prendre des photos où apparaîtraient des clients (« Ils tiennent à leur discrétion »). Le palace qui compte près de 400 chambres et villa vient tout juste de sortir de terre, les premiers visiteurs ont franchi ses portes il y a un an et demi à peine.

Il ne reste qu'un peu plus de trois mois avant le coup d'envoi d'une des Coupes du monde les plus controversées de l'histoire. Critiqué pour son droit du travail, pour son conservatisme à l'égard des LGBTQI+ ou encore pour son aberration climatique, le Qatar est aujourd'hui en position de force pour avancer coûte que coûte.