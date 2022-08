Charlotte, maman de trois enfants: «Avant les vacances, nous étions au bout du rouleau»

Les journées étaient difficiles. Nous avions vraiment besoin de vacances dans un endroit où les enfants seraient pris en charge toute la journée ou presque. » Maman de trois enfants (de 7, 5 et 3 ans), Charlotte et son compagnon ont le fait le choix du club de vacances « full options » durant deux années consécutives. « C’était en pleine période covid. On travaillait à la maison avec les enfants puisque les écoles et les crèches étaient fermées. Je dois bien avouer que nous étions un peu au bout du rouleau », se remémore cette juriste de 35 ans.