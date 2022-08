Anderlecht: vers une équipe-type pour les choses sérieuses

Alors que Felice Mazzù avait une nouvelle fois fait tourner son noyau pour l’occasion, certains joueurs n’ont vraiment pas marqué des points, jeudi soir, contre Paide Linnameeskond. Pour dire le moins. De là à affirmer que ceux-là sont d’ores et déjà grillés, il y a un pas que l’entraîneur anderlechtois s’est refusé de franchir à l’heure de l’analyse. Tout peut aller très vite et des enseignements ne seront pas tirés sur base d’une seule soirée. On pense notamment à Sebastiano Esposito, qui pourrait être lancé dès l’instant où il (re)trouvera le chemin des filets et un brin de réussite.