Stand-up, mode d’emploi d’un drôle de métier

Il y avait la série « Drôle » sur Netflix. Il y a désormais la version belge et scénique avec « Stand-up, mode d’emploi » à Genval. L’occasion de dresser le guide de survie de l’humoriste 3.0.

D’après Drôle , la série de Fanny Herrero, qui connaît son petit succès sur Netflix, le stand-up à Paris, c’est une compétition féroce, des rêves de buzz, des plateaux sans pitié, des parcours inégaux. C’est Aïssatou, qui voit sa carrière décoller grâce à un sketch très intime sur le plaisir prostatique de son compagnon. C’est Nezir, livreur à vélo qui enregistre ses vannes sur son GSM entre deux livraisons de sushis. C’est Apolline, aristo qui se prend des bides monstrueux. C’est Bling qui se crashe en plein vol parce que trop flemmard pour prendre l’exercice au sérieux. Et à Bruxelles alors ? A quoi ressemble le stand-up belge ? Les Aïssatou, Nezir, Apolline et Bling se nomment Dave, Lisa, Sacha, Lætitia, Nikoz, Juan, Lorenzo et leur vie d’humoriste, bien réelle celle-là, ils la glissent dans un spectacle, Stand-up, mode d’emploi