Francis Amuzu parti pour rester à Anderlecht, Pep Guardiola confirme pour Sergio Gomez

Alors que City et Anderlecht n’avaient toujours pas officialisé le transfert de Sergio Gomez chez les Skyblues, l’entraîneur Pep Guardiola s’est montré très clair face aux médias. « Il est l’un des nôtres, a déclaré le coach des Citizens. Sergio va faire partie de l’équipe première. Il va rester dans le groupe et sera en concurrence avec Joao Cancelo. »

À Nice, par contre, le discours de l’entraîneur était totalement différent en cette fin de semaine. « Cela semblait bien parti mais, désormais, je ne sais plus, a avoué Lucien Favre. Certains joueurs veulent venir et puis, subitement, ne veulent plus. » Coup de bluff ou, plus probablement, confirmation de ce que nous sous-entendions vendredi : Francis Amuzu semble finalement parti pour… rester une saison de plus à Anderlecht. Le Belgo-Ghanéen rêvait de Nice mais, d’un autre côté, il ne s’est jamais senti aussi bien qu’actuellement au parc Astrid, où Felice Mazzù – comme les supporters- fait tout pour le convaincre de rester. D’aucuns lui font même miroiter une éventuelle sélection chez les Diables rouges. Si « Ciske » ne quitte pas la capitale, le RSCA devra sans doute lui offrir un nouveau contrat puisque le bail actuel se termine en juin 2024.