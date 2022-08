France: l’appel au secours d’une maman endeuillée

Stéphanie Ezziani, une mère de Troyes, s’est fait voler son téléphone portable après l’avoir oublié quelques instants sur un banc, devant l’hôpital américain de Reims, en France. Un objet particulièrement important pour elle puisqu’il contenait de nombreuses photos de sa fille de quatre ans, décédée il y a quelques jours d’un cancer.

Un appel avant le décès de sa fille

Stéphanie Ezziani avait lancé un premier appel sur les réseaux sociaux lors du vol de son téléphone. « Ma fille de 4 ans est atteinte d’un cancer, en phase terminale. Ses jours sont comptés. A l’intérieur de mon téléphone se trouve un an de sa vie, toutes les photos et vidéos… Je supplie la personne de me le rendre, le contenu est hors de prix pour moi. »