Sinan Bolat: «Le Standard a fait de moi le joueur et l’homme que je suis aujourd’hui»

Ayant retrouvé du temps de jeu à Westerlo après la fin chaotique de son passage à Gand, Sinan Bolat est fier du parcours qu’il a accompli dans pas moins de six clubs belges. Dimanche, il retrouve le Standard, le club avec lequel il a connu ses plus beaux moments.

Sinan Bolat (33 ans) est un personnage qui compte dans le microcosme du football belge. Le portier turc a en effet déjà porté le maillot de grands clubs étrangers (Porto, Galatasaray) mais aussi et surtout de tous les grands clubs belges traditionnels à l’exception d’Anderlecht. Genk, où il a été formé et a effectué ses débuts professionnels, le Standard, où il a grandi et remporté un titre ainsi qu’une Coupe de Belgique, Bruges, où il a été prêté six mois (1 titre), l’Antwerp, qu’il a aidé à grandir (1 Coupe), et enfin Gand, où son aventure s’est mal terminée malgré une participation active au gain d’une 3e Coupe personnelle. Le revoir en pleine forme à Westerlo, « petit » club sympathique promu la saison dernière, pourrait dès lors paraître anormal.

Sinan, on est un peu étonné de vous retrouver au ‘t Kuipje. Comment cela se passe pour vous ici ?