«Au revoir Ciro, Naples t’aime»: la ville de Naples rend un magnifique hommage à Dries Mertens (vidéo)

Naples n’oubliera pas de sitôt Dries Mertens. Orphelin du Diable rouge, parti cet été à Galatasaray après neuf saisons passées au club, la cité portuaire lui a rendu un magnifique hommage cette semaine. Le natif de Louvain est ainsi apparu sur plusieurs panneaux d’affichage un peu partout en ville. « Au revoir Ciro, Naples t’aime », peut-on lire.

Une marque d’affection qui n’a évidemment pas échappé à Mertens, qui a réagi sur Instagram. « Cette initiative m’a impressionné et me rend fier. Je tiens à remercier tout le monde et vous souhaite beaucoup de succès pour la nouvelle saison. »