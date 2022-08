Baisse du niveau du Rhin: quel impact pour les entreprises belges?

La perspective d’un arrêt partiel du trafic sur le Rhin, l’une des voies navigables les plus fréquentées d’Europe, continue à donner des sueurs froides aux Allemands. À cause de la sécheresse, le niveau d’eau est tombé tellement bas que la navigation pourrait bientôt ne plus y être possible, coupant les centrales électriques et les grandes usines chimiques de leur approvisionnement en matière premières par bateau. Déjà éprouvée par la crise du gaz russe et la flambée des prix de l’énergie, l’Allemagne craint que ce nouvel épisode ne porte un nouveau coup dur à son industrie.