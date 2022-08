Salman Rushdie poignardé dans l’Etat de New York, son assaillant arrêté

L’auteur britannique Salman Rushdie a été poignardé vendredi sur scène lors d’une conférence dans l’ouest de l’Etat de New York. Blessé au cou, il a été transporté à l’hôpital. L’agresseur a été arrêté. Son état de santé est pour l’instant encore inconnu.

Un journaliste de l’agence Associated Press a vu un homme se précipiter sur scène et poignarder Salman Rushdie alors qu’il était présenté. L’assaillant a été maîtrisé, puis arrêté, a indiqué la police.

L’auteur Salman Rushdie a été poignardé vendredi sur scène dans l’ouest de l’État de New York, aux Etats-Unis, rapportent plusieurs médias américains. Il s’apprêtait à donner une conférence. Blessé au cou, il a été transporté à l’hôpital. L’agresseur a été arrêté.

Contraint dès lors de vivre dans la clandestinité et sous protection policière, allant de cache en cache, il se fait appeler Joseph Anton, en hommage à ses auteurs favoris, Joseph Conrad et Anton Tchekhov. Il doit affronter une immense solitude, accrue encore par la rupture avec sa femme, la romancière américaine Marianne Wiggins, à qui « Les versets… » sont dédiés.

Mais l’actualité – la montée en puissance de l’islam radical – n’a cessé de le ramener à ce qu’il a toujours été aux yeux de l’Occident : le symbole de la lutte contre l’obscurantisme religieux et pour la liberté d’expression.

Salman Rushdie, né en 1947 à Bombay en Inde, deux mois avant son indépendance de l’Empire britannique, essaie de ne pas être réduit au scandale provoqué par la publication des « Versets sataniques », qui avait embrasé le monde musulman et conduit en 1989 à une « fatwa » demandant son assassinat.

Installé à New York depuis quelques années, Salman Rushdie – sourcils arqués, paupières lourdes, crâne dégarni, lunettes et barbe – avait repris une vie à peu près normale tout en continuant de défendre, dans ses livres, la satire et l’irrévérence.