Guerre en Ukraine: bras de fer autour de l’envoi d’experts de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporijia

L’Ukraine et Moscou divergent sur les conditions d’envoi d’une mission des « gendarmes onusiens » de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Voilà qui rappelle la longue saga diplomatique pour s’accorder afin de libérer les céréales bloquées à Odessa…

Après les céréales, la centrale nucléaire de Zaporijia. Un nouveau bras de fer diplomatique s’engage pour autoriser les « gendarmes onusiens » de l’énergie atomique à se rendre d’urgence sur le gigantesque site nucléaire ukrainien, théâtre de combats depuis que les forces russes ont mis la main sur les lieux, et une partie de la région, en mars déjà.

« L’heure est grave », a prévenu jeudi soir Rafael Grossi, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), devant le Conseil de sécurité de l’ONU. D’autant plus grave, qu’à ce stade, Ukrainiens et Russes divergent sur les conditions d’envoi d’une mission d’experts de l’Agence. Celle-ci serait capitale pour inspecter l’état de l’usine et garantir la sécurité. Le débat au siège de l’ONU à Manhattan a montré l’ampleur des divergences.