Fortes chaleurs: comment Bruxelles prend soin de ses espaces verts

Les parcs de la capitale et la forêt de Soignes souffrent sous la chaleur. Les services régionaux concentrent leurs efforts sur les plantes les plus fragiles.

Ce vendredi après-midi, le soleil tape fort. Entre le parc Duden et le rond-point Rochefort, le parc de Forest se résume à une immense plaine desséchée. La pelouse prend des petits airs de savane. Plus loin, un fin tapis de feuilles mortes entoure les arbres. Pareille scène se répète dans de nombreux espaces verts de la capitale. En stress hydrique, la végétation bruxelloise souffre. « On entre quand même dans des situations exceptionnelles d’année en année. Ça devient vraiment compliqué pour la nature. On avait déjà eu très peu de pluie depuis la fin de l’hiver », constate l’échevine bruxelloise des Espaces verts Zoubida Jellab (Ecolo). Ses équipes se trouvent sur le pont. Elles déploient notamment un camion-citerne, une camionnette et deux véhicules avec tonneau. Au niveau communal comme régional, les services concernés doivent toutefois faire des choix. Ils arrosent en priorité les plantes les plus fragiles.