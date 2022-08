Femmes afghanes: vivre entre quatre murs

Dans les faubourgs du sud de Kaboul, une femme avance, le pas pressé, tête baissée. Son abaya noire qui couvre les formes de son corps caresse le sol à chaque pas : « les restrictions sont plus dures ces derniers mois, on doit maintenant porter ces longues robes pour ne pas avoir de problème » murmure Haseeba. Elle scrute les environs et pousse la porte d’une maison modeste. A l’intérieur, dans un petit salon, une trentaine de femmes sont postées, pancartes à la main et poings levés. Depuis le retour des talibans le 15 août 2021, elles militent auprès du groupe activiste appelé « Unité et solidarité des femmes afghanes ». D’une main ferme, elles tiennent une affiche géante. On peut y lire leur slogan : « pain, travail, éducation ». « On demande juste l’accès à l’école et au travail pour pouvoir nous nourrir » s’exclame Najiba. Les activistes se regroupent dans le fond de la pièce, face à une caméra.