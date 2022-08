Le Barça toujours dans le flou

Les comptes ne sont toujours pas justes. Malgré l’activation d’un quatrième levier financier, laborieux dans sa finalisation, (« palanca » en espagnol, le nouveau vocable qui fait rêver tout le peuple « culé »), LaLiga a renvoyé à nouveau le FC Barcelone à ses calculs. Par conséquent, à quelques heures de l’ouverture de la saison « blaugrana », ce samedi soir à 21h contre le Rayo Vallecano, la direction catalane ne pouvait toujours pas inscrire tous ses nouveaux joueurs, Lewandowski, Christensen, Kessié, Raphinha et Koundé, pas plus que Dembélé et Sergi Roberto, nantis d’un contrat tout neuf fût-il revu à la baisse.