Avec Blankenberge comme dernier rempart à la canicule

Rare vestige de belgitude bon enfant, la reine des plages populaires rafraîchit des trains entiers de touristes d’un jour fuyant la vague de chaleur/canicule des villes. Luttant contre les clichés, elle se mouille pour accueillir ces familles de Bruxellois et Wallons, nostalgiques fidèles ou « beach boys » pépères.

Bermuda, casquette, tatouage éphémère blinquant à l’arrière du mollet gauche, petite pelle rouge débordant d’un sac de plage… on se croirait sur la digue. Mais non. Ce n’est jamais que la voie 4, gare Centrale à Bruxelles. Le « Côte Express » pour Blankenberge de 7h49 de ce mercredi, premier jour officiel de vague de chaleur, ne devrait pas tarder. « Naar de Kust in alle rust » (« A la côte en toute tranquillité »), a promis la SNCB. Pour absorber le tsunami de touristes d’un jour, elle a solidement renforcé son offre. Ils sont une bonne centaine, sur le quai, venus à la fraîche. D’ici une bonne heure, ils sentiront bon le sable chaud, ces légionnaires.