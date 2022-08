Championnats européens de cyclisme sur piste: Robbe Ghys offre une première médaille à la Belgique

Robbe Ghys a décroché la médaille d’argent de la course aux points sur 40 km des championnats d’Europe de cyclisme sur piste, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens, vendredi à Munich.

Une première médaille est tombée dans l’escarcelle belge ce vendredi soir, à Munich. Elle a la couleur de l’argent et pend au cou du pistier Robbe Ghys. Sur le petit anneau boisé du Messe München, dont les virages et l’étroitesse font furieusement songer au Kuipke de Gand, le Limbourgeois (25 ans) a longtemps menacé le Français Benjamin Thomas, champion du monde de la course aux points. Mais le coureur de la Cofidis s’est finalement imposé (135 points), logiquement compte tenu de ses états de service.

Robbe Ghys (qui évoluera sans doute dans l’équipe DSM dès la saison prochaine) l’a poussé dans ses derniers retranchements et enlève la médaille d’argent (123 points), grâce notamment à des efforts lui ayant permis, à quatre reprises, de prendre un tour sur le peloton et donc d’empocher 80 unités au total. Le podium de cette course aux points (épreuve non-olympique) est complété par le Néerlandais Vincent Hoppezak (113 points).