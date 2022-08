Vacances: les clubs pour enfants, la panacée des «mauvais parents»

Alors que les vacances riment souvent avec retrouvailles en famille, certains parents ne rêvent que d’une chose : mettre leur bambin durant deux semaines entières au club enfant et avoir du temps pour eux. Sont-ils de « mauvais parents » pour autant ? Bien sûr que non.

Crise de larmes en plein milieu de la rando, frustration au moment du repas, poussée de fièvre… Pour les parents, les vacances avec enfants peuvent rapidement virer au cauchemar. « L’enfant a, en fonction de son âge, des besoins qui lui sont propres et l’adulte ne peut pas les différer continuellement. Plus ils sont jeunes, plus ils sont sollicitant », soutient Marie Stievenart, docteur en psychologie clinique et formatrice à Taking care. Après deux années de covid, le club de vacances semble être la solution idéale pour se prélasser au soleil tout en occupant la marmaille à grand renfort d’animateurs et animatrices. Non sans quelques ombres à l’horizon : culpabilité, crainte d’être un mauvais parent, peur du regard des autres. « Tant pis », insiste la psychologue spécialisée en parentalité, « Les parents doivent aussi être à l’écoute de leurs besoins. Tout l’enjeu est de trouver un équilibre. »