Un an de régime taliban: la grande désillusion?

Un an après la prise de Kaboul par les talibans, le pays est isolé et la population afghane s’enfonce dans la pauvreté. Le mouvement au pouvoir, en difficulté, est remis en cause sur ses fondamentaux, le retour de la sécurité et la mise en place d’un Etat islamique.

Il était tout ce qu’on pouvait rêver chez un père ». D’une main tremblante, Nargis saisit sa tasse de thé. Elle prend une profonde respiration, « on avait peur de Daesh, parce qu’ils ciblent constamment les chiites, mais on n’aurait jamais imaginé que ça puisse viser notre famille. » Le 5 août dernier, dans le quartier Sarekarez très fréquenté par la communauté chiite et où la famille tient une boucherie, un explosif a tué trois personnes, dont son père. En pleine préparation de la fête religieuse chiite de l’Achoura, l’attaque visait explicitement la minorité religieuse. Dans le salon de leur baraque modeste, la famille endeuillée, un frère, trois sœurs et l’épouse, sont assis sur des toshak, des petits coussins afghans. Le soleil matinal caresse leurs visages et éclaire leurs yeux humides. L’une des sœurs, Chikufa, saisit le bout de son hijab bleu azur pour essuyer son visage. Des larmes coulent le long de ses joues. Son corps est pris de petits spasmes incontrôlables. Un silence de plomb habite la pièce.