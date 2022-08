Centrale nucléaire de Zaporijia: «Le cocktail est réuni pour que quelque chose de grave se produise»

Bruno Chareyron dirige le laboratoire français de la Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité). Cet ingénieur en physique nucléaire partage l’inquiétude exprimée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur la centrale de Zaporijia.

Le directeur de l’AIEA et le secrétaire général de l’ONU se disent « gravement préoccupés ». Vous aussi ?

La situation est vraiment alarmante. Et notre inquiétude, à la Criirad, ne date pas de l’attaque du 5 août. Nous sommes préoccupés depuis la prise de contrôle de la centrale par les forces russes, en mars dernier. Mais plus le temps passe, et plus le risque de catastrophe, en tout cas le risque de dysfonctionnements graves pouvant conduire à une catastrophe nucléaire, augmente.