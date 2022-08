Bruxelles: huit boucles de circulation dès mardi dans le Pentagone

Le compte à rebours a commencé. Le mardi 16 août, la Ville de Bruxelles appliquera le nouveau schéma de circulation du Pentagone. Le maïeur bruxellois Philippe Close (PS) n’a pas caché s’attendre à des débuts compliqués : « Ça va secouer. » Le plan prévoit notamment des piétonnisations et des mises en sens unique. Ces changements importants s’inscrivent dans le cadre du plan régional Good Move. « Les objectifs sont d’améliorer l’air, la sécurité routière et l’accessibilité au centre-ville », indique l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Groen). Huit zones avec une boucle de circulation figurent au programme. Les automobilistes se retrouvent dans l’une d’elles dès qu’ils pénètrent dans le Pentagone. Ceux qui n’ont pas le centre de la capitale pour destination se verront incités à rester sur la petite ceinture. De nombreux axes comme la rue de Laeken, le boulevard Pachéco, ou encore les rues de la Loi et Van Artevelde les redirigeront vers cette dernière.

Pour les autres, il faudra opter pour un des parkings publics à proximité. Le Pentagone possède aujourd’hui plus de 11.800 places en voirie, environ 11.000 en parking public et 54.000 en parking privé. Le premier test débute mardi pour le plan. L’épreuve la plus importante se tiendra toutefois à la rentrée. Le principal questionnement a trait aujourd’hui à la capacité de la petite ceinture à accueillir le trafic supplémentaire. Toutes les informations concernant les changements prévus figurent sur notre site Internet.