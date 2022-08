Olivia Newton-John, Daniel Lévi… la mort des artistes ne se monnaie plus guère en radio

En moins d’une semaine, la nécrologie des artistes célèbres vient d’être marquée par le décès de Daniel Lévi, le 6 août, et par celui d’Olivia Newton-John, le 8. Quel sort la programmation des radios réserve-t-elle à ces artistes dans les jours qui suivent leur grand départ ? Depuis l’été 2021, Le Soir suit les conduites que plusieurs radios francophones publient sur leurs sites (La Première, Classic 21, Tipik, Vivacité, Radio Contact, Nostalgie et NRJ). Nous avons tenté de voir ce qui se passait après de tels décès.

Lorsque l’artiste tire sa révérence, il est le plus souvent salué par des passages en radio. Mais l’hommage s’assimile rarement à un matraquage sur les ondes. Et bien vite, les dures lois de la programmation reprennent leurs droits. Le plus souvent, le traitement est conditionné par la place que l’artiste occupait déjà dans les grilles.