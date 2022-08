Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne parmi les 30 nommés au Ballon d’or 2022

Le trophée sera décerné le 17 octobre prochain à Paris. Pour la première fois, le calendrier du Ballon d’or est calqué sur celui de la saison et non pas sur l’année civile.

Quant à Kevin De Bruyne, le joueur de Manchester City a remporté la Premier League avec les Cityzens et a été éliminé en demi-finales de la Ligue des champions par le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur.

La cérémonie du Ballon est prévue le 17 octobre au théâtre du Châtelet à Paris, comme en 2021 où l’Argentin Lionel Messi a été sacré pour la septième fois et l’Espagnole Alexia Putellas a remporté pour la première fois le Ballon d’Or féminin. Pour la première fois, le trophée portera sur la saison sportive écoulée et non sur l’année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d’attribution plus clairs.

La liste des 30

Rafael Leao (AC Milan)

Mike Maignan (AC Milan)

Robert Lewandowski (Barcelone)

Sadio Mané (Bayern Munich)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Sébastien Haller (Dortmund)

Dusan Vlahovic (Juventus)

Christopher Nkunku (Leipzig)

Mohamed Salah (Liverpool)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Luis Diaz (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Darwin Nunez (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bernardo Silva (Manchester City)

Joao Cancelo (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Ronaldo (Manchester United)

Kylian Mbappé (Paris SG)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Karim Benzema (Real Madrid)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-min Son (Tottenham)