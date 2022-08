Septuple vainqueur, Lionel Messi ne figure pas parmi les 30 nommés pour le Ballon d’or 2022

L’Argentin Lionel Messi, septuple lauréat et sacré l’an dernier, ne fait pas partie de la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or 2022 dévoilée vendredi.

Messi, 35 ans, est victime du changement de formule du Ballon d’or. À partir de cette année, le trophée portera désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l’année civile.

La saison dernière, l’Argentin n’a compilé que onze buts et quinze assists en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Sur le plan collectif, il n’a remporté que la Ligue 1 avec le club parisien. En 2021, Messi avait remporté le septième Ballon d’or de sa carrière.

Le Brésilien Neymar, équipier de Messi au PSG, ne figure pas non plus parmi les 30 nommés pour le Ballon d’or qui sera remis le 17 octobre prochain. La saison dernière, il n’a inscrit que 13 buts et délivré 8 assists en 28 rencontres toutes compétitions confondues.