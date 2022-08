Mercato de l’Union: le club bruxellois officialise l’arrivée de l’Espagnol José Rodriguez

L’Union a annoncé vendredi en fin de journée l’arrivée dans ses rangs de l’Espagnol José Rodriguez. Âgé de 27 ans, le milieu de terrain droitier était arrivé en fin de contrat au Maccabi Haïfa, en Israël.

Après avoir évolué chez les jeunes du Real Madrid (U17 et U19), il a joué avec l’équipe B madrilène (Castilla) avant d’évoluer successivement au Deportivo La Corogne (2014-15), à Galatasaray (2015-16) gagnant la coupe et la Supercoupe, à Mayence (2016-jan 2017), à Malaga (jan-juin 2017), au Maccabi Tel Aviv ((2017-18), au Fortuna Sittard (2018-2019), de nouveau à Malaga (2019-jan 2020) et encore à Fuenlabrada (jan-août 2020) avant de rejoindre Haïfa en septembre 2020.