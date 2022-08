Euro de cyclisme sur piste: Robbe Ghys, une médaille d’argent aux reflets dorés

En découvrant la piste bavaroise, un petit anneau de bois provisoirement installé dans le Messe München, le temps de ces championnats continentaux, les membres de l’équipe belge n’avaient pu contenir un petit sourire. Limitée à 200 mètres, étroite, présentant des virages dynamiques, elle faisait singulièrement penser au Kuipke gantois, si spécifique. Un coup de boost mental là où d’autres prenaient un petit coup de bambou.

Cet optimisme, raisonné, ne suffit évidemment pas à expliquer seul la performance réussie par Robbe Ghys (25 ans) ce vendredi, au bout de la course aux points. Une discipline d’une quarantaine de kilomètres, où il faut garder de l’explosivité pour chacun des sprints et assez de lucidité pour ne pas s’emberlificoter dans les stratégies d’un peloton difficile à maîtriser. Le Limbourgeois (aujourd’hui établi dans les Ardennes flamandes, à Brakel, avec sa compagne Amber et leur bébé, Nox) savait le Français Benjamin Thomas intrinsèquement bien supérieur à toute la concurrence continentale, lui qui est champion du monde de la spécialité. Mais il l’a poussé dans ses derniers retranchements, l’a obligé à rester vigilant jusqu’au bout des 200 tours de piste. « Thomas, c’est la classe à l’état pur. Je ne peux pas nourrir de regret ou de déception en terminant 2e de l’Euro derrière un champion de cette trempe ».