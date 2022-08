Standard: Laifis est toujours là, six ans plus tard…

Le 31 juillet 2016, grâce à un but de Jonathan Legear inscrit en fin de rencontre, le Standard avait ramené un point du t’Kuipje de Westerlo. Ce dimanche après-midi-là, Kostas Laifis, fraîchement transféré de l’Olympiacos sur base d’un prêt de deux ans et maintenu sur le banc une semaine plus tôt lors de la Supercoupe de Belgique perdue face au FC Bruges, avait été invité par Yannick Ferrera à disputer ses toutes premières minutes de jeu sous le maillot liégeois, dix-sept exactement, en remplacement de Dino Arslanagic.

« Il n’était nulle part sur le plan physique et très peu résistant à l’effort », se souvient Éric Deflandre, qui faisait déjà partie du staff technique du Standard. « Kostas arrivait du championnat chypriote, où il avait très peu travaillé cet aspect-là. Il s’est donc très vite retrouvé en grande difficulté. Je me rappelle qu’avant chaque entraînement du matin, on allait courir ensemble durant 30 ou 45 minutes, pour accélérer sa remise à niveau… »