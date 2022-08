Salman Rushdie: un symbole poignardé

Le célèbre écrivain d’origine indienne a subi une agression au couteau à New York. Depuis 33 ans, sa dimension littéraire a été occultée par une vision réductrice d’une œuvre ample et généreuse.

Des coups de poignard rageurs reçus d’un individu surgissant devant des centaines de spectateurs ce 12 août alors qu’il venait à peine de prendre place sur la scène : la vie de Salman Rushdie vient à nouveau de basculer, cette fois à New York où il vivait depuis plus de deux décennies. À l’heure où ces lignes sont écrites, l’on ignorait encore si le célèbre écrivain britannique et américain d’origine indienne allait survivre à l’agression dont il a été victime.

Son funeste destin s’était dessiné à son corps défendant quand, le 14 février 1989, l’ayatollah Ruhollah Khomeiny, « guide suprême de la révolution islamique » avait émis une fatwa (édit islamique) de Téhéran condamnant l’écrivain à mort pour blasphème et apostasie pour son roman Les Versets sataniques. Salman Rushdie fut sans doute le premier étonné, car il n’affichait pas une volonté d’attaquer l’islam frontalement.