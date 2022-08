Soulagement pour le Barça: Lewandowski, Kessie et Christensen inscrits pour le premier match de championnat

Le FC Barcelone est parvenu à inscrire Robert Lewandowski, Franck Kessie et Andreas Christensen dans sa liste de joueurs pour le premier match de Liga samedi au Rayo Vallecano.

Les noms de Lewandowski, Kessie et Christensen apparaissent sur le site de la ligue espagnole de football parmi les joueurs inscrits par le Barça. Selon le Mundo Deportivo, le club catalan a également pu obtenir une autorisation pour sa recrue Raphinha et pour Ousmane Dembélé et Sergi Roberto qui ont tous les deux renouvelé leur contrat. Seul le cas de Jules Koundé n’est pas encore réglé.