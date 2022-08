La dépendance énergétique se paie cash

L’hiver sera douloureux. Un indicateur : le nombre de plans d’apurement proposés par les fournisseurs d’énergie n’a cessé de croître durant les quatre premiers mois de l’année. Cette tendance devrait perdurer dans un laps de temps que personne ne peut évaluer.

La hausse du prix du gaz et de l’électricité impacte les revenus les plus faibles, parallèlement à celle des biens de consommation et des loyers. Mais pas seulement : une partie de la classe moyenne est fragilisée. De plus en plus de consommateurs vont être de surcroît confrontés à l’arrivée à terme de leur contrat fixe, une échéance synonyme de forte augmentation des tarifs.