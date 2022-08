Macron réagit à l’attaque de Salman Rushdie: «Son combat est le nôtre et nous sommes à ses côtés»

Le célèbre écrivain d’origine indienne a subi une agression au couteau à New York. Le président français a réagi sur Twitter.

Salman Rushdie, auteur mondialement connu du livre « Les Versets sataniques » et cible depuis plus de 30 ans d’une fatwa de l’Iran, a été opéré en urgence vendredi après avoir été poignardé au cou par un homme qui a été arrêté, lors d’une conférence littéraire dans l’Etat de New York.

« Depuis 33 ans, Salman Rushdie incarne la liberté et la lutte contre l’obscurantisme. La haine et la barbarie viennent de le frapper, lâchement. Son combat est le nôtre, universel. Nous sommes aujourd’hui, plus que jamais, à ses côtés », a tweeté Emmanuel Macron.