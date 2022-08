Padel: Knokke va vibrer pour le World Padel Tour

Après Bruxelles, le World Padel Tour s’arrêtera la semaine prochaine à Knokke pour la première édition du Belfius Padel Summer Gala/Trophy Circus. La cité balnéaire espère battre tous les records d’affluence, comme l’avait fait il y a un an le VdH Exhibition avec environ 16.000 visiteurs qui avaient fait le déplacement à la Côte.

D’ailleurs, ce Belfius Padel Summer Gala/Trophy Circus pourra se targuer d’entrer dans le cercle restreint des quatre événements majeurs de Knokke-Heist, après le rallye du Zoute (300.000 visiteurs), le festival international Mondiale de feux d’artifices et le prestifieux Knokke Hippique/Coupe des nations. « L’édition 2021 a connu un succès exceptionnel et cette année, le grand patron mondial du World Padel Tour, M. Agenjo, se déplacera en personne à Knokke-Heist… preuve de reconnaissance ultime ! », se réjouit Vincent Laureyssens, le « papa » du padel en Belgique. « Le World Padel Tour représente l’excellence et le sommet du padel mondial ce qui a donc conquis très rapidement nos habitants, nos vacanciers, nos VIP et les grandes sociétés », embraye le bourgmestre de Knokke-Heist, Piet De Groote.