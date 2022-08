Bruxelles: le tapis de fleurs de retour sur la Grand-Place, jusqu’à quand peut-on en profiter?

Après quatre ans d’absence, le tapis de Fleurs fait son retour sur la grand-place de Bruxelles. Une centaine de bénévoles s’affairaient, depuis 7h ce vendredi, à agencer les fleurs livrées à l’aube sur les pavés. La touche finale a été donnée peu après 13h30. Le tapis restera visible jusqu’à lundi soir.

Pour fêter sa 22e édition et les 50 ans révolus de cette initiative biennale, les artistes floraux ont réinterprété le premier tapis réalisé en 1971. « En raison du Covid, nous n’avons malheureusement pas pu organiser l’édition en 2020 et c’est donc un grand plaisir de voir le retour du tapis de fleurs sur la grand-place, classée au patrimoine mondial de l’Unesco », a commenté Delphine Houba (PS), échevine bruxelloise de la Culture, du Tourisme et des Grands événements et présidente de l’ASBL Tapis de Fleurs de Bruxelles. « Cela offre une magnifique carte postale de la grand-place à travers le monde et cela attire énormément de touristes. (…) Cette édition est particulière puisque nous célébrons les 50 ans du tapis de fleurs. Nous avons décidé de faire un clin d’œil au premier tapis de fleurs de 1971. On retrouve l’archange St-Michel, les logos de la Ville de Bruxelles et de la Région, le lion belge… »