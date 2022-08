Afghanistan: des talibans dispersent une manifestation de femmes avant de les battre à coups de crosse de fusil

Une quarantaine de femmes scandant « Pain, travail et liberté » ont défilé devant le ministère de l’Education.

Tirs en l’air et coups de crosse : des talibans ont violemment dispersé samedi à Kaboul une manifestation de femmes pour le droit au travail et à l’éducation, près un an après l’arrivée au pouvoir des islamistes en Afghanistan.

Une quarantaine de femmes scandant « Pain, travail et liberté » ont défilé devant le ministère de l’Education avant qu’un groupe de combattants talibans ne les disperse en tirant en l’air par rafales, quelque 5 minutes après le début de la marche.