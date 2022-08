Du changement à Brussels Airport

Des travaux de rénovation des voies de circulation menant les avions aux pistes de décollage et d’atterrissage de Brussels Airport seront menés à partir de mardi, et ce jusque fin octobre. Il n’y aura d’impact sur le trafic aérien.

Entre la mi-août et la fin octobre 2022, les voies de circulation INN/OUT 7/8, F3 et Y seront partiellement démolies et reconstruites, selon un communiqué de l’aéroport. Pareils travaux de rénovation sont nécessaires tous les quinze ans pour assurer la sécurité des passagers et des opérations.