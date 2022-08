Premier match, premier but: Hong inscrit déjà l’un des buts de la saison pour la Gantoise (vidéo)

Le Coréen Hyun-Seok Hong a déjà prouvé que son adaptation en Belgique se déroulait de la meilleure des manières hier soir en inscrivant, certainement, déjà, l’un des buts de la saison en Pro League.

Alors que la Gantoise était dans le dur et n’arrivait pas à prendre le dessus sur des Ostendais bien en place, Hong a sorti un geste sorti de nulle part, une bicyclette à la fois très puissante et très précise, pour planter son 1er but de la saison et offrir l’avance à ses couleurs.