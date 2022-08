Le Gaume Jazz: de la musique pour les arbres et pour les âmes

Le 38e Gaume Jazz a débuté ce vendredi à Rossignol, commune de Tintigny, dans le Luxembourg belge. Avec l’Orchestra Vivo ! et Fabrice Alleman, on a commencé sur les chapeaux de roue.

Attention, il est interdit de fumer sur la plaine sur laquelle le Gaume Jazz développe toutes ses musiques. C’est qu’en effet l’herbe est sèche et inflammable et que le soleil tape, dur ! Le grand chapiteau a d’ailleurs relevé ses jupes pour aérer la salle et la scène. Et une captation d’eau potable permet à quiconque de remplir gourdes et verres. Quelques précautions utiles pour éviter les problèmes. Et permettre à chacun d’écouter de la (bonne) musique dans les meilleures circonstances.

Et la musique fut bonne. Extrêmement bonne. Avec la Music for trees de l’Orchestra Vivo ! et le quartet de Fabrice Alleman, les spectateurs ont été gâtés.