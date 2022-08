Mercato: Manchester United veut De Jong et Depay… qui a un accord total avec la Juventus

Selon le média néerlandais le Telegraaf, Manchester United maintiendrait toujours le contact avec Frenkie de Jong et serait prêt à un « all-in » pour s’attacher les services du joueur. Les Red Devils seraient prêts à faire la meilleure offre à la fois au Barça et au joueur lui-même, afin de concurrencer celle de Chelsea.

Du renfort et vite ! Voilà une phrase qu'Erik Ten Hag a certainement déjà dû dire plusieurs fois à sa direction ces dernières semaines. Et visiblement, elle semble avoir compris le message.

Le côté sportif coincerait toujours, puisque le milieu de terrain du Barça souhaite à tout prix jouer la Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas de Manchester United qui veut également Memphis Depay d’après le journal anglais The Athletic. Mais ce dossier s’annonce également compliqué à boucler. Selon le média espagnol Relevo, la Juventus et Memphis seraient tombés d’accord pour un transfert. L’attaquant accepterait un contrat de deux ans avec un salaire proche de 7 millions d’euros. Il ne resterait plus d’ailleurs qu’à trouver une solution avec le Barça : départ gratuit ou prix symbolique.