Formule E: crash impressionnant à Séoul, huit voitures impliquées et un halo salvateur (vidéo)

Un accident avec huit monoplaces, dont celle de Nyck de Vries qui s’est retrouvée encastrée sous une autre, s’est produit lors du début de l’avant-dernière course de la saison de Formule E, ce samedi à Séoul.

Le halo s’est encore avéré salvateur ! L’avant-dernière manche du championnat du monde de Formule E, samedi à Séoul, a été interrompue par un drapeau rouge dès les premières minutes de la course. En cause : un carambolage impliquant huit monoplaces. Les pilotes concernés ont tous été piégés au même endroit : un virage serré à droite, rendu plus difficile par la pluie qui a trempé la piste. L’accident a pris une toute autre dimension lorsque le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes-EQ) s’est encastré sous la voiture du Suisse Sébastien Buemi (Nissan).

« Dieu merci nous avons le halo », a réagi Nyck de Vries dans sa radio. « Ravi que tu ailles bien, Nyck. C’était effrayant à regarder », a commenté l’écurie Mercedes sur son compte Twitter.