Nyssen, Kourkov, Chalendon, Hertmans, Sands: des écrivains secoués, ébranlés par l’attaque contre leur frère d’arme, Salman Rushdie

Par les temps qui courent, les oasis n’existent pas. Au dernier jour des Estivales du Haut Calavon et du festival Littérature en Haute Provence, organisés par la librairie Le Bleuet de Banon et le domaine viticole les Davids, les écrivains comme le public furent brutalement secoués par la nouvelle de l’attaque contre Salman Rushdie. Qu’il s’agisse d’André Kourkov, l’écrivain ukrainien auteur de Les abeilles grises, de Sorj Chalandon qui vécut et raconta les horreurs des guerres en Irlande, de l’éditrice Françoise Nyssen qui publia chez Actes Sud tant de livres de combat dont ceux de Salman Rushdie, tous furent secoués, indignés, au bord des larmes, par l’attaque qui frappa l’un de leurs frères en écriture. « La haine, à nouveau… », murmura le Belge Stefan Hertmans, rappelant que l’écriture aussi peut – être un sport de combat…