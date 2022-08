Fromage: l’Afsca émet un rappel de produit

L’Afsca émet un rappel de produit. Est concerné du fromage « Joséphine » de la marque Jay & Joy, vendu via plusieurs points de vente en Belgique à cause d’une présence possible de listeria monocytogenes. Ce produit est, en parallèle, retiré de la vente.

Belga.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez prendre contact avec le point de contact de l’Afsca pour les consommateurs : 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.