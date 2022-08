«C’est juste une question de temps»: Kompany demande de la patience après le 4/9 initial de Burnley

La vie de coach de Vincent Kompany n’est décidément pas facile… Alors qu’il a décidé de quitter le Sporting d’Anderlecht pour rejoindre Burnley cet été, le coach belge a essuyé sa première défaite avec Burnley en ouverture de la troisième journée de Championship hier soir. En déplacement à Watford, les Clarets se sont inclinés 1-0.

Le coach signe donc un 4/9 initial assez décevant alors que son équipe vient de descendre de Premier League. Mais pour lui, tout n’est qu’une question de patience. « Je suis certain que cela va s’arranger. Avec Huddersfield, Luton et Watford, nous avons joué contre des équipes qui ont réalisé une bonne saison l’année dernière et qui possèdent encore des joueurs de Premier League. Lors de ces trois rencontres, nous n’avons concédé que trois tirs cadrés. Il faut donc continuer à travailler là-dessus. » Avant d’ajouter : « Nous devons être plus cohérents dans notre jeu, les joueurs doivent parfois s’habituer à leur nouveau poste et à leurs nouvelles tâches. Cela prend du temps et il faut obtenir des résultats mais je suis sûr que cela fonctionnera et que nous réussirons. Ce n’est qu’une question de temps. »