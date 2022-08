Pride d’Anvers: 120.000 personnes se sont rassemblées (photos)

120 000 visiteurs et 65 délégations, c’est ce qu’a rassemblé la Pride Parade d’Anvers, qui est la plus importante à ce jour, selon l’organisation et la police. Le défilé, qui est parti de la Hessenplein vers 14 heures aujourd’hui, et son message se veulent positifs. Aucun incident notable n’a encore été signalé.

Les participants au défilé se sont rassemblés sur la Sint-Jansplein à partir de 12 heures, puis se sont rendus sous escorte policière au point de départ près du Paardenmarkt.